Казахстанцы отмечают День влюбленных – Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных – Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні. На казахском языке его название звучит как «Ұлттық ғашықтар күніне орай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник появился в стране в 2011 году. Дата праздника была выбрана в честь героев казахского эпоса - Козы Корпеша и Баян-Сулу. Старинная легенда о трагической любви Козы Корпеша и Баян Сулу гласит, что друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения сына, Сарыбай умирает во время охоты. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные узами брачного договора, полюбили друг друга.

Проходит время и вероломный Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Козы. Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар принимается за работу, углубляясь, он держится за волосы Баян. Девушка неожиданно отрезает свои косы: Кодар проваливается в бездну и погибает. Козы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом.

День влюбленных в Казахстане стараются отметить максимально насыщенно. Из года в год увеличивается число пар, предпочитающих отмечать День влюбленных 15 апреля. В праздник, символизирующий чистые и нежные чувства, великую любовь между двумя сердцами, как правило, молодые пары спешат зарегистрировать свой брак.

В торговых центрах установлены фотозоны, проходят конкурсы молодых пар, которые соревнуются в чтении поэм о любви, и танцевальные турниры. В школах проводят тематические классные часы, конкурсы на лучшую стенгазету «С Днем влюбленных Казахстана!», на лучшее стихотворение собственного сочинения. Также в этот день выбирают самую обаятельную пару.

Накануне праздника в Павлодарской областной библиотеке имени С. Торайгырова прошел психологический тренинг «Как отличить любовь от влюбленности», посвященный великой любви героев казахской легенды «Козы Корпеш и Баян-Сулу».

В Туркестане в честь Дня влюбленных откроют первый туристический маршрут «Бракосочетание для молодых пар». На конкурс отобраны пары со всего Казахстана. Победителям предоставят билет в Туркестан, бесплатное проживание в гостинице и романтический ужин.

Те, кто решил связать себя узами брака, могут сделать это в священном Туркестане. Молодожены могут посетить священные места региона: мавзолей Ясави, Арыстан-баб, а молодые невесты – получить благословение у захоронений великих казахских матерей Рабия Бегим, Алмас ана, Домалак ана. Кроме того, парам-участницам предоставляется возможность принять участие в мастер-классе ведущего психолога по семейным отношениям Ержана Мырзабаева, а в туркестанском этноауле для молодоженов организуют фотосессии в национальном стиле и расскажут о национальных традициях.