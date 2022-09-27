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    Казахстанцы остаются в приоритете - «Правительство для граждан» о работе ЦОНов

    27 Сентября 2022, 17:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года от граждан России на получение ИИН в Казахстане принято 97 тысяч заявок. Об этом сообщил председатель правления НАО «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года более 320 тысяч заявок было принято в ЦОНах по предоставлению ИИН для нерезидентов, из них 97 тысяч заявок - это граждане России. Только за вчерашний день мы приняли более 13 тысяч таких заявок. Но хотелось бы отметить, чтобы было единое понимание. В приоритете – граждане Казахстана. Все ЦОНы работают в штатном режиме. После того, как мы увидели наплыв, выделили восемь ЦОНов, которые оказывают услуги в усиленном порядке для граждан, прибывших из-за рубежа», - заявил Суйениш Абдильдин на пресс-конференции в СЦК.

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов уточнил, что формирование ИИН иностранцам регулируется приказом МВД.

    «Временный ИИН необходим для того, чтобы иностранные граждане могли работать в правовом поле именно в нашей республике, был правильный учет и контроль. Поэтому здесь требование – оригинал паспорта или, если это доверенное лицо, то нотариально доверенная копия вместе с оригиналом паспорта. Этого достаточно, чтобы получить ИИН», - сказал Асет Турысов.

    «Цель получения ИИН – администрирование иностранных граждан, чтобы они осуществляли юридические действия в правовом поле РК. Но хотел бы сказать, что это не ИИН, как у граждан Казахстана. Это ИИН иностранцев, временно пребывающих в Казахстане», - добавил вице-министр.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Россия Цифровой Казахстан Общество Правительство для граждан
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