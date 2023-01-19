Казахстанцы оставили в магазинах и на базарах почти 16 трлн тенге за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем розничной торговли за 2022 год достиг 15,8 трлн тг — на 18% больше в денежном выражении по сравнению с январем–декабрем 2021-го (реальный рост физического объема — на 2,1%). Доля розничной торговли от общего объема внутренней торговли за год сократилась с 31,7% в 2021-м до 31,1% в 2022 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Почти треть всего объема розничной торговли за январь–декабрь 2022 года пришлась на Алматы: 5,1 трлн тг (реальный рост — на 5,2%). Следом идут Астана (почти 2 трлн тг, плюс 10,1%) и Карагандинская область (1,3 трлн тг, плюс 3,7% в реальном выражении).

Почти две трети объема розничной торговли за 2022 год пришлись на непродовольственные товары: 10,1 трлн тг — сразу на 21% больше по сравнению с 2021-м в деньгах и на 6,6% больше в физическом объеме. В сфере продовольственных товаров показатели в деньгах выросли на 12,8%, до 5,6 трлн тг, однако в реальном выражении отмечен спад на 5,4%.

Доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли в среднем по РК варьируется за последние 5 лет в пределах 61,7%–66,6%.

Непосредственно за январь–декабрь 2022 года в региональном разрезе доля непродовольственных товаров варьировалась от 51,3% в Акмолинской до 78,7% в Абайской области. Существенная доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли наблюдалась также в Алматинской области (77,2%) и Шымкенте (71%).

В разрезе форм собственности значительный объем розничной торговли пришелся на частные предприятия: 13,7 трлн тг — на 15,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем–декабрем 2021 года. На иностранные предприятия пришлось 2,1 трлн тг, при этом был отмечен рост сразу на 34,8%.

В разрезе размерности предприятий наибольший объем розничной торговли пришелся на малые компании: 10,1 трлн тг, рост за год — на 13%. Следом идут крупные (3,9 трлн тг, плюс 29,6%) и средние (1,8 трлн тг, плюс 24,3%) предприятия.

По итогам января–декабря 2022 года розничные цены на непродовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 13,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года.

Рост розничных цен на продовольственные товары при этом составил рекордные 19,3%.



