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Казахстанцы одержали разгромную победу на всемирной шахматной олимпиаде
2 Августа 2022 21:20

Казахстанцы одержали разгромную победу на всемирной шахматной олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шахматисты из Казахстана сыграли пятые матчи на всемирной олимпиаде в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной федерации шахмат.

Мужская сборная Казахстана провела встречу против команды Латвии и одержала разгромную победу со счетом 4-0. Казахстан представили Ринат Жумабаев, Алишер Сулейменов, Арытсанбек Уразаев и Казыбек Ногербек.

Женская команда Казахстана встретилась против соперниц из Кубы и выиграла со счетом 3-1. Состав казахстанок выглядел следующим образом: Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева.



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