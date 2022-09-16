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    Казахстанцы обращаются в Фонд «Қазақстан халқына» в основном с проблемами со здоровьем

    16 Сентября 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими вопросами больше всего обращаются казахстанцы за помощью в Фонд «Қазақстан халқына» сообщила член попечительского совета этого фонда и руководитель общественного фонда Help Today Эльмира Алиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующая группа вопросов связана с оценками отдельных сфер, среди которых здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт», - сказала Эльмира Алиева, выступая на итоговом заседании первой конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

    В целом, по ее словам, это соответствуют политике фонда, в рамках которой поддержку получают прежде всего заявители, которые обращаются по проблемам, связанным со здоровьем.

    «Видимо, это соответствует общему представлению о благотворительности, доминирующему в казахстанском обществе, где эту деятельность связывают с (экстренной) помощью тяжело больным. Показатели важности благотворительной помощи в сфере образования чуть ниже по сравнению с здравоохранением», - добавила Эльмира Алиева.

    Ранее сообщалось , что презентована обновленная концепция Фонда «Қазақстан халқына»

    Согласно новой редакции концепции фонд должен стать драйвером экосистемы донорства и благотворительности, обеспечивающим устойчивый приток крупного частного капитала в сферу благотворительности. Одной из задач станет формирование и реализация благотворительных программ при содействии организаций общественного сектора. Кроме того, в приоритете внутреннее развитие – поддержка казахстанских специалистов и производителей.

    В обновленной редакции концепции, с учетом поступивших предложений, Фонд «Қазақстан халқына» выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это – помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Здравоохранение Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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