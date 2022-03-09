Казахстанцы не прошли квалификацию «сидячего» лыжного спринта на Паралимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на зимних Паралимпийских играх прошла квалификация мужского лыжного спринта сидя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для прохода в финальную часть соревнований было необходимо войти в число 12 лучших участников.

От Казахстана на старт вышли четыре спортсмена, однако ни одному из них не удалось пробиться в следующий этап. Ербол Хамитов занял 15-е место, Юрий Березин — 30-е, Денис Петренко — 32-е, а Сергей Усольцев стал 34-м. Полуфиналы и финалы в этой дисциплине начнутся с 10:00 по времени Нур-Султана. Напомним, вчера Казахстан выиграл первую медаль Паралимпиады-2022: «бронзу» в парабиатлоне взял Александр Герлиц.