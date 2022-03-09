Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанцы не прошли квалификацию «сидячего» лыжного спринта на Паралимпиаде-2022

    9 Марта 2022, 10:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на зимних Паралимпийских играх прошла квалификация мужского лыжного спринта сидя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для прохода в финальную часть соревнований было необходимо войти в число 12 лучших участников.

    От Казахстана на старт вышли четыре спортсмена, однако ни одному из них не удалось пробиться в следующий этап. Ербол Хамитов занял 15-е место, Юрий Березин — 30-е, Денис Петренко — 32-е, а Сергей Усольцев стал 34-м. Полуфиналы и финалы в этой дисциплине начнутся с 10:00 по времени Нур-Султана. Напомним, вчера Казахстан выиграл первую медаль Паралимпиады-2022: «бронзу» в парабиатлоне взял Александр Герлиц.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии