Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 триллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 августа 2021 года казахстанцы накопили в Едином накопительном пенсионном фонде более 12,8 триллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год, с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года, сумма увеличилась более чем на 759 миллиардов тенге, или на 6 %.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,5 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 335,7 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) превысила 1,6 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 августа 2021 года составило 11,6 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по ОПВ – 10,9 млн. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ – 529 тыс., количество счетов за счёт ДПВ - 49,6 тыс. единиц.

Объем поступающих взносов на ИПС за семь месяцев 2021 года более чем на 23 % превысил показатели прошлого года за аналогичный период и составил порядка 741 млрд тенге. Большую часть – 708,7 млрд тенге, или 95,7% - составляют взносы на ОПВ.

Выплаты из ЕНПФ составили более 1,8 трлн тенге с начала года. Из общей суммы порядка 1,7 трлн тенге было выплачено в виде единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение. При этом средняя выплата на улучшение жилищных условий составила 4,4 млн тенге, средняя выплата на лечение – 0,9 млн тенге.

Выплаты по достижению пенсионного возраста составили более 54,7 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28,6 тыс. тенге, максимальная ежемесячная выплата по возрасту составила 673,6 тыс. тенге.