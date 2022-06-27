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    Казахстанцы накопили долгов по налогам на сумму 24,3 млрд тенге

    27 Июня 2022, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом по республике на сегодня задолженность по налогу на имущество, на транспортные средства физических лиц и земельному налогу по 919 тыс. налогоплательщиков составила 24,3 млрд тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 22,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

    Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах:

    Алматы – по 88 тыс. граждан задолженность составляет 5,2 млрд тенге;

    Алматинская область – по 132 тыс. граждан задолженность составляет 3,9 млрд тенге;

    Нур-Султан и Шымкент – 76 тыс. граждан с задолженностью 2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно.

    В ведомстве также напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

    «С 17 мая 2022 года по суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, начали направлять налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица», - сообщили в КГД.

    Как пояснили в ведомстве, в случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей частный» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

    При наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК. Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке.

    Во избежание негативных последствий в период летних каникул и сезон отпусков, Комитет рекомендует в случае наличия задолженности по налогам производить уплату своевременно.

    Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat.

    Установить мобильное приложение e-Salyq Azamat можно перейдя по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.gov.kgd.android или https://apps.apple.com/kz/app/e-salyq-azamat/id1107556666.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минфин РК Другие государственные органы Налоги
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