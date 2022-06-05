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    Казахстанцы начали голосовать в Бишкеке

    5 Июня 2022, 14:09

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Избирательный участок под номером 264 открылся сегодня для казахстанцев, которые временно проживают в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участок расположился при Посольстве Казахстана. Первым на участке проголосовал Кубат Кадралиев. Самым первым избирателям посольством приготовлены памятные подарки и сувениры. Сегодня на участке ожидается свыше 300 избирателей», - сообщил председатель избирательной комиссии Асет Уалиев.

    На выборах в Бишкеке работают международные наблюдатели.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Общество Референдум
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