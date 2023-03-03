Казахстанцы наблюдают сближение Юпитера и Венеры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Казахстана и в целом население всего земного шара в последние несколько ночей имели возможность наблюдать на закате сближение Венеры и Юпитера. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» запечатлел эти сияющие планеты в вечернем небе над Алматы.

2 марта пару планет можно было наблюдать над западным горизонтом при ясной погоде после захода Солнца. В этот день Венера и Юпитер оказались в полуградусе друг от друга.

«Две наиболее ярких планеты, Юпитер и Венера, оказались практически на одном и том же месте неба, их можно было увидеть в западной части после захода Солнца. Их у нас некоторые приняли на какие-то светящиеся шары, сделали сенсацию, хотя ничего особенного здесь нет. Да, довольно редко можно увидеть, чтобы две планеты на небе оказались близко друг к другу, но на самом деле речь не идет об их близости. Это на небе они такие. На самом деле Юпитер расположен гораздо дальше от Солнца, чем Земля, а Венера, наоборот, ближе к Солнцу, чем Земля. Иногда на небе они могут оказаться в одном и том же направлении», - сказал заведующий лабораторией физики Луны и планет астрофизического института имени Фесенкова, доктор физико-математических наук Виктор Тейфель.

Такое соединение планет случается довольно редко. Как пояснил спикер, каждая планета находится на определенном расстояние от Солнца и вращается со своей скоростью вокруг оси.

«Иногда бывает, что несколько планет одновременно сближаются. Но они тоже не рядышком, а на каком-то удалении друг от друга в небе, и на самом деле они очень далеко расположены», - пояснил он.

Сближение небесных тел будет продолжаться недолго. В последующих числах марта планеты начнут отдаляться друг от друга.

«Сближение планет не очень долго будет продолжаться. Юпитер движется довольно медленно, перемещается по небу примерно на 30 градусов за год, а Венера находится ближе к Солнцу, она очень быстро движется и будет удаляться от Солнца. Она будет удаляться на некоторое расстояние и даже обгонит Юпитер, потом они разойдутся. Юпитер будет постепенно уходить за Солнце, а Венера тоже отойдет на какое-то расстояние, будет меньше сиять на вечернем небе, потом она опять приблизится к Солнце, чтобы совершить половину оборота, и исчезнет в солнечных лучах, далее она будет проходить между Землей и Солнцем, тогда мы уже ее не увидим. Потому что, она становится серпиком, как Луна, а на фоне Солнца мы ее не можем увидеть», - заметил Виктор Тейфель.

Ученый добавил, что Венера на небе от Солнца отходит не так далеко - где-то на 45 градусов. Потом она возвращается обратно к Солнцу, и ее можно будет наблюдать в утреннее время перед восходом.

«Соединение двух планет можно наблюдать везде, здесь ничего особенного нет. Для астронома это не событие. Вот, к примеру, лунное затмение или солнечное затмение - это уже событие. Сближение 2-3 планет на небе - это просто красивое явление. Две ярких планеты на небе оказываются близко друг к другу, да, это красивое зрелище. А потом они разойдутся, и как говорится, каждая планета пойдет своим путем», - сказал ученый.

Соединение планет, по словам Виктора Тейфеля, никаких угроз всему земному шару не представляет.



