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    Казахстанцы могут внести изменения в свои документы на портале eGov.kz​

    16 Августа 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти. Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НИТ».

    С помощью новой услуги «Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния» можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.

    При каких случаях можно внести изменения в cвои документы:

    - при перемене фамилии, имени и отчества;

    - в случае отмены решения суда об установлении отцовства;

    - при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении

    в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;

    - если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);

    - при установлении в судебном порядке неправильности в записи

    актов гражданского состояния;

    - при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением

    брака или признанием брака недействительным;

    - в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления

    (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;

    - при изменении национальности;

    - при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с

    переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.

    (с полным перечнем можно ознакомиться в Положении )

    «Многиеказахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше чтобы самому поменять фамилию приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях»,-отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

    Услугу на портале Электронного правительства можно найти в разделе «Главная» - «Гражданам» - «Семья».

    Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния необходимо:

    - авторизоваться на портале eGov.kz;

    - выбрать необходимый тип услуги;

    - выбрать основания для внесения изменений;

    - выбрать филиал ЦОНа выдающий свидетельство;

    - указать семейное положение и источник дохода;

    - указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;

    - указать какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;

    - прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;

    - произвести оплату;

    - подписать запрос.

    Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и Личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанный в заявке.

    Отметим, данные обновления реализованы в рамках Указа о дебюрократизации Президента РК, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

    Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства юстиции РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».

    Автор:

    Зифа Хабирова

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