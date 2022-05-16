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    Казахстанцы могут узнать через 2GIS о разрешенных зонах для купания

    16 Мая 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через мобильное приложение казахстанцы могут узнать, какие места разрешены для купания, а в каких зонах запрещено купаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В МЧС сообщили о том, что казахстанцам раздали 120 тыс. агитационной продукции о знаках безопасности на водоемах.

    «Кроме того, на картографической платформе 2GIS размещены данные о запрещенных (4994) и разрешенных (490) местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны», - сказал на брифинге в СЦК глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям Бауыржан Сыздыков.

    В учебных заведения страны проведедено более 850 интерактивных уроков. Охвачено около 1,5 млн человек, также организовано более 3 тыс. 200 сходов с охватом более 55 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что МЧС определило 490 разрешенных мест для купания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Общество МЧС
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