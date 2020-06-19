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    Казахстанцы могут требовать страховую выплату при оказании им некачественной юрпомощи

    19 Июня 2020, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут рассчитывать на страховую выплату в случае оказания им некачественной юридической помощи. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует обратить внимание, что с 1 января текущего года на адвокатов и юридических консультантов возложена обязанность страховать свою профессиональную деятельность. Теперь гражданин, в случае причинения ему вреда в результате оказания некачественной юридической помощи адвокатом или юрконсультантом, в том числе их бездействия либо неправильного оформления документов, пропуска процессуальных сроков вправе претендовать на страховое возмещение», - пояснил Марат Бекетаев.

    Глава Минюста подчеркнул, что для этого при заключении договора на оказание юридической помощи граждане вправе требовать у адвоката и юрконсультанта предоставление копии договора о страховании профессиональной ответственности.

    Ранее он сообщил, на какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать казахстанцы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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