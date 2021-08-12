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    Казахстанцы могут сообщать о происшествиях в армии через мобильное приложение

    12 Августа 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главным управлением военной полиции Вооруженных Сил Казахстана разработан сайт askeri-senim.kz с мобильным приложением для приема информации от граждан о происшествиях в армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Минобороны РК.

    Пользователи могут отправлять напрямую в органы военной полиции сообщения в электронном формате о любом совершенном или готовящемся правонарушении независимо от места и времени их совершения, подследственности, а также полноты сообщаемых сведений. К сайту прилагается синхронизированное мобильное приложение. Оно устанавливается и работает на всех устройствах Android и IOS. Скачать приложение можно на сайте askeri-senim.kz.

    Как рассказали в главном управлении военной полиции, проект «Әскери сенім» разработан в целях внедрения новых источников информации для обеспечения правопорядка в армии, автоматизации процесса приема, учета и контроля сообщений, повышения качества и оперативности реагирования на факты совершения правонарушений и их предупреждение.

    В личном кабинете пользователь имеет возможность конфиденциально вести переписку с назначенным ответственным должностным лицом, отслеживать статусы и ответы. Актуальные данные об изменении статуса обращения, назначении ответственного должностного лица и его ответах приходят на электронную почту. Для удобства пользователей в личном кабинете можно осуществлять поиск и фильтр диалогов.

    Автор:

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы Технологии
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