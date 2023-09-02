Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Казахстанцы могут сами установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов

    2 Сентября 2023, 08:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Для этого необходимо подать заявку в eGov mobile или на портале eGov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

    Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время.

    Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе «Гражданам» - «Таможня и налоги» - «Экономика и финансы»:

    - Выберите услугу «Подача заявки на добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и нажать на «Заказать услугу онлайн»;

    - В графе сведения о заявителе необходимо указать электронную почту;

    - Подпишите услугу и отправьте запрос на рассмотрение.

    Результат оказания услуги появится в течение 30 минут.

    Как сообщалось ранее, на портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти, а также подать заявку на возврат ошибочно уплаченных соцотчислений через e-Gov.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Видео Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Захват заложников в Kaspi Bank: подсудимый планировал нападение за день до происшествия
    Jusan Bank приобрел 9% простых акций АО «Казахтелеком»
    Ввести налог на прибыль от банковских операций могут в Казахстане
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков