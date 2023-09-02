Казахстанцы могут сами установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Для этого необходимо подать заявку в eGov mobile или на портале eGov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время.

Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе «Гражданам» - «Таможня и налоги» - «Экономика и финансы»:

- Выберите услугу «Подача заявки на добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» и нажать на «Заказать услугу онлайн»;

- В графе сведения о заявителе необходимо указать электронную почту;

- Подпишите услугу и отправьте запрос на рассмотрение.

Результат оказания услуги появится в течение 30 минут.

Как сообщалось ранее, на портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти, а также подать заявку на возврат ошибочно уплаченных соцотчислений через e-Gov.