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    Казахстанцы могут проверить количество зарегистрированных на них телефонных номеров

    19 Октября 2019, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь казахстанцы могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по ссылке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Для того, чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

    В случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис оператора связи и закрыть данные номера.

    «К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что они узнают, что являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себе номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность», - сказал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко .

    Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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