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    Казахстанцы могут прилетать в Россию из третьих стран

    22 Апреля 2021, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы могут прилетать в Россию из третьих стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.

    «Такой порядок предусмотрен распоряжением Правительства РФ от 14 апреля 2021 №963-р. Теперь граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. На данный момент Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Великобритания (приостановлено до 1 июня 2021 г.), Танзания (приостановлено на неопределенный срок), Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка», - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее граждане РК могли свободно и без дополнительных условий прилетать в Россию только прямыми авиарейсами из Казахстана, транзит через третьи страны был возможен только при наличии ВНЖ этих государств. «Также информируем, что при въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы», - отмечается в сообщении посольства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Туризм Транспорт Россия
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