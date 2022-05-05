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    Казахстанцы могут повторно встать в очередь на землю

    5 Мая 2022, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам разрешается повторно встать в очередь на землю под индивидуальное жилищное строительство, если предоставленный участок не пригоден для данных целей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В случае непригодности полученного от государства земельного участка для жилищного строительства, можно отказаться от него и снова встать в очередь», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК в ответ на запрос редакции.

    В ведомстве также назвали госорганы, ответственные за контроль соблюдения очереди на выдачу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

    «Местные исполнительные органы обязаны не реже одного раза в год размещать информацию о списках очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства на специальных информационных стендах, а также публиковать ее в средствах массовой информации на казахском и русском языках», - добавили в ведомстве.

    В Минсельхозе сообщали, что ранее купившие землю граждане также могут рассчитывать на бесплатный земельный участок.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акимат Строительство Минсельхоз Общество
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