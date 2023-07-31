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    Казахстанцы могут получить по 5 млн тенге за победу в литературной премии "Айбоз"

    31 Июля 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в рамках объявленной Министерством культуры и спорта национальной литературной премии «Айбоз» поступили 64 заявки, передает МИА «Казинформ».

    В номинации «Лучшая проза» — 26 произведений, в номинации «Лучшая поэзия» — 21, в номинации «Лучшая детская литература» — 8, в номинации «Лучший литературный перевод» — 4, в номинациях «Лучший комикс» и «Лучшая драма» — по две работы, в номинации «Лучшая литературная критика» — одно произведение.

    Напомним, что общий призовой фонд литературной премии составляет 35 млн тенге. Победители каждой из номинаций получат по 5 млн тенге.

    Конкурсанты могут отправлять заявки с 1 мая по 1 сентября 2023 года посредством сайта aiboz.kz. Литературная премия будет вручена в конце года. В конкурсе могут участвовать отечественные авторы, возрастных ограничений нет.

    «Айбоз» – организованная Министерством культуры и спорта национальная литературная премия, цель которой — стимулирование и господдержка отечественных авторов. Принимаются исключительно неопубликованные ранее произведения. Это значит, что фонд Казахской литературы пополнится сотнями новых работ в семи жанрах. Между литераторами появится конкуренция, в результате которой читатель получит современные, актуальные и интересные произведения», — заявил Руководитель Управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов МКС РК Алмаз Мырзахмет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Культура Минкультуры Льготы
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