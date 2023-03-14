Казахстанцы могут оценить криминальность района при покупке или аренде недвижимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране разработаны географические карты, которые информируют о состоянии преступности, зарегистрированных проверках уполномоченными органами предпринимателей, о дорожно-транспортных происшествиях. Так, казахстанцы могут оценить криминальность района при покупке или аренде недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карты разработаны Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Начальник управления информационно-аналитической работы, цифровизации и защиты информационных ресурсов Комитета Дидар Бултанов отметил, что географические карты размещены на портале органов правовой статистики и специальных учетов.







К примеру, на «Карте уголовных правонарушений» можно узнать, по какой статье, когда и при каких обстоятельствах совершено преступление. Уже обеспечено 100% подключение электронных карт от крупных городов до небольших населенных пунктов.

«Сведения о совершенных правонарушениях на Карте отображаются автоматически после заполнения сотрудниками полиции необходимых сведений о месте совершения правонарушения в информационной системе Единый реестр досудебных расследований. Система работает в онлайн режиме, данные по преступлениям автоматически обновляются и находятся в актуальном состоянии», - пояснил глава управления информационно-аналитической работы, цифровизации и защиты информационных ресурсов.

Пользователи Портала могут посмотреть криминогенную обстановку в районе своего проживания в городе с приближением до адреса совершения правонарушения, просмотреть количество зарегистрированных правонарушений по месяцам, дням недели, категориям тяжести и статьям Уголовного кодекса. Также на карте можно увидеть места размещения участковых пунктов полиции, а также контактную информацию по ним. Кроме того, для удобной визуализации карту можно просматривать в формате 3D и в режиме «тепловой карты», что позволяет увидеть наиболее криминогенные участки, так как окрашивает спектром интенсивности от красного до зеленого цвета.







Карта уголовных правонарушений интегрирована с популярным приложением «Krisha.kz». Так казахстанцы могут оценить криминальность района при покупке или аренде недвижимости. В объявлениях о продаже недвижимости можно просмотреть ее локацию на карте, а также при нажатии на кнопку «преступность» увидеть совершенные поблизости уголовные правонарушения.

По аналогии реализованы карты аварийности, лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступлений несовершеннолетних, проверок предпринимателей. Дальнейшее совершенствование цифровых продуктов продолжается с учетом потребностей населения и уровня развития современных IT-возможностей.



