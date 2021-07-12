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    Казахстанцы могут наблюдать за полетом Международной космической станции

    12 Июля 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Начался сезон вечерней видимости Международной космической станции (МКС), в том числе на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сезон вечерней видимости продлится около 2,5 недель, сообщается на странице Наблюдательной астрономии в социальной сети.

    МКС в виде яркой звезды движется в направлении с запада на восток, длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно пять минут.

    Для того, чтобы рассчитать время и траекторию ее пролета, надо пройти на сайт , ввести свое местоположение на панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице активизировать ссылку «Cпутники-МКС».

    Например, сегодня, 12 июля 2021 года, жители Нур-Султана, согласно таблице, смогут увидеть пролет МКС по небу начиная с 23 часов 05 минут 04 секунд до 23 часов 07 минут 48 секунд.

    «Те, кто будут наблюдать за МКС по телескопу при увеличении в 40 крат, смогут даже увидеть солнечные батареи станции», - говорят специалисты.

    Напомним, сейчас вахту на МКС несут международные экипажи в составе двух российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова, трех американских астронавтов Марка Ванде Хай, Роберта Кимброу, Меган Макартур, японского космонавта Акихико Хошиде и французского астронавта Тома Песке.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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