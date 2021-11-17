Казахстанцы могут купить жилье онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению технологии блокчейн в процесс приобретения недвижимости казахстанцы получили возможность оформлять новое жилье в режиме онлайн. Как работает новый сервис, презентовали в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, с начала года казахстанцы зарегистрировали жилье более 900 тысяч раз через ЦОНы и более 700 тысяч раз через нотариусов – это значит клиент обратился более трех млн раз, чтобы оформить документы жилья.

«Благодаря внедрению технологии блокчейн, мы смогли ускорить процесс регистрации недвижимости и его залога. Когда покупаешь первичное жилье и оформляешь в ипотеке, потом оформляешь все документы у нотариуса, бежишь в ЦОН – между четырьмя организациями – банком, нотариусом, застройщиком и ЦОНом хождение людей не прекращалось. Если мы говорим, что 900 тысяч таких кейсов оформилось, то каждый из них требует, чтобы люди приходили по два-три раза и получается три млн раз ходили туда-сюда между этими организациями. Для того, чтобы решить все эти вопросы, мы по инициативе бизнеса сейчас реализован пилотный проект. Интегрировали банковские процессы также процессы застройщики и государства – «Правительство для граждан». Наша цель как государства, чтобы в ЦОНы люди не ходили вообще. Зачем людям ходить в ЦОНы, если этот вопрос можно решить напрямую, через застройщика или банк. А государство отходит на шаг назад и фиксирует все сделки в базах данных», - пояснил Багдат Мусин в ходе пресс-конференции для журналистов в Нур-Султане.

Процесс покупки квартиры онлайн позволяет проводить сделки дистанционно.

«Данный проект облегчит работу всех государственных органов и облегчит процесс покупки квартиры. Если на этот процесс уходило минимум больше трех дней, то благодаря блокчейн-технологии, все делается со смартфона практически за три часа, при этом сама работа длится пять минут. Никуда клиенту ходить не нужно», - отмечает председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев.

Технология была предложена и реализована в рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», путем интеграции информационных систем Министерства юстиции РК, банков и застройщика.

Пользуясь этим инструментом, клиент может выбрать квартиру на сайте застройщика в одном из строящихся комплексов. Затем подать заявку на ипотеку, которая будет автоматически перенаправлена в банк. Рассмотрение и одобрение по профайлу заемщика производится моментально.