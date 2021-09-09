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    Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропорту Шымкента

    9 Сентября 2021, 17:40

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту г. Шымкент появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султан, Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

    Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаний и аэропортов Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

    Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе и Шымкент. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Цифровой Казахстан Шымкент
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