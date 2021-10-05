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    Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропорту Актау

    5 Октября 2021, 17:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актау появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент и Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформа» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

    «Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, авторизованному пользователю в приложении eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе. Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Комитета гражданской авиации, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии», - говорится в сообщении, опубликованном комитетом в Telegram .

    Как отметили в ведомстве, сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан и Актау. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Мангистауская область Цифровой Казахстан
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