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    Казахстанцы квалифицировались на ЧМ по настольному теннису

    3 Апреля 2023, 21:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о том, что казахстанские пары Денис Жолудев/Сагантай Курмамбаев и Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова квалифицировались на личный чемпионат мира в Дурбане (ЮАР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Соревнования пройдут с 20 по 28 мая в городе Дурбан (ЮАР).

    Ранее на азиатском отборочном турнире путёвки на ЧМ завоевали Кирилл Герасименко (личный зачёт, парный разряд), Алан Курмангалиев (парный разряд), Айдос Кенжигулов (микст), Зауреш Акашева (микст).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
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