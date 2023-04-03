Казахстанцы квалифицировались на ЧМ по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о том, что казахстанские пары Денис Жолудев/Сагантай Курмамбаев и Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова квалифицировались на личный чемпионат мира в Дурбане (ЮАР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования пройдут с 20 по 28 мая в городе Дурбан (ЮАР).

Ранее на азиатском отборочном турнире путёвки на ЧМ завоевали Кирилл Герасименко (личный зачёт, парный разряд), Алан Курмангалиев (парный разряд), Айдос Кенжигулов (микст), Зауреш Акашева (микст).



