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    Казахстанцы готовы к внедрению 5G – вице-министр цифрового развития

    23 Декабря 2019, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков высказался о готовности нашей страны к внедрению 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Технологии связи не стоят на месте, во всем мире сейчас активно обсуждаются перспективы внедрения 5G. Буквально недавно прошла конференция в Шар-Эль-Шейхе, в Египте, где обсуждались все вопросы по внедрению 5G. 5G открывает колоссальные возможности для развития экономики, умных городов и новых уникальных профессий», - сказал Дарын Туяков на форуме IOT в Нур-Султане.

    По его словам, Казахстан является одним из лидеров по потреблению мобильного трафика на одного пользователя в регионе.

    «Учитывая этот факт, можно с уверенностью говорить о том, что казахстанцы готовы к более высоким скоростям, обеспечению объема потребления за счет внедрения технологий 5G. Сегодня Казахстан находится среди передовых стран, которые внедряют эту технологию», - отметил вице-министр.

    Он напомнил, что в 2019 году 5G уже запускалась в Казахстане в тестовом режиме.

    «Уже в этом году была начата работа по тестированию данной технологии в Нур-Султане, в Алматы, в октябре было запущено тестирование сети в Шымкенте. Тестирование сети проводилось на различных диапазонах частот, и сегодня прилагаются все возможные усилия для внедрения коммерческой сети по технологии 5G, продвигая совместное использование инфраструктуры операторами связи», - добавил Д. Туяков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT
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