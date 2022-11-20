Казахстанцы голосуют на выборах в Узбекистане

20 Ноября 2022, 12:07

20 Ноября 2022, 12:07

Казахстанцы голосуют на выборах в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №267 при посольстве РК в Узбекистане проходят выборы Президента Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В список избирательного участка включено более 600 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Узбекистана. Стремясь поучаствовать в определении будущего страны, граждане РК прибывают в Ташкент из разных уголков Узбекистана.

Отдать свой голос приходят и те казахстанцы, которые находятся в Узбекистане по частным, служебным и туристическим целям.

«Мы специально приехали из города Алмалыка Ташкентской области, где находимся на тренировочных сборах. Считаем, что каждый гражданин должен отдать долг своей стране и проголосовать за наше будущее», - сказал в интервью журналистам капитан казахстанской сборной по гребле на байдарках и каное Тимофей Емельянов.

«С супругой вчера приехали на лечение в санаторий в Узбекистан. Перед выездом по месту жительства взяли открепительный талон и сегодня специально пришли в посольство Казахстана отдать свой голос на президентских выборах», - отметил житель Уральска Баймурат Сатанов.

Сотрудники посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Гостям оказывается теплый прием, накрыт дастархан с национальными угощениями.

Голосование, начавшееся в 7 часов утра, продлиться до 20:00 по местному времени.