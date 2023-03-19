Казахстанцы голосуют на выборах в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №272 при Посольстве РК в Таджикистане проходят выборы в Мажилис Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В список избирательного участка включены более 100 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Таджикистана. Стремясь поучаствовать в определении будущего страны, граждане РК прибывают в Душанбе из разных уголков республики.

«Наши соотечественники достаточно активно участвуют в выборах. С 7 часов утра на избирательный участок приходят казахстанцы, чтобы сделать свой выбор. В список избирательного участка входят казахстанцы, постоянно или временно проживающие на территории Таджикистана. В основном это работники совместных предприятий, семьи дипломатов, студенты и туристы», - прокомментировал ход голосования председатель участковой комиссии Дархан Кушербаев.

Сотрудники Посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.