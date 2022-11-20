Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Казахстанцы голосуют на выборах Президента на территории пяти городов России

    20 Ноября 2022, 13:58

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах Президента РК началось в воскресенье в 7:00 по местному времени на пяти участках на территории России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя участковой избирательной комиссии №265 при посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, участок в Москве будет работать в здании посольства Казахстана с 7:00 до 20:00 по местному времени.

    «Граждане Республики Казахстан могут проголосовать на четырех участках при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани», - сообщил председатель комиссии.

    Одними из первых проявить гражданскую позицию пришли представители молодого поколения. Среди них студент 1-го курса Дипломатической академии МИД РФ Алишер Бисен.

    «Для меня было важно проголосовать первым. Готовился к выборам, всю ночь не спал. Очень рад, для меня это очень волнительно, сообщу об этом своим родителям. Считаю, что проводимые в нашей стране внутри- и внешнеполитические реформы формируют прочный фундамент для дальнейшего успешного развития», - отметил он.

    Также в числе первых избирателей на участке в Москве проголосовал студент 2-го курса Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Айжас Абылкасымов.

    «Я пришел исполнить свой гражданский долг гражданина Казахстана. Считаю, что каждый избиратель должен сделать правильный выбор для дальнейшего успешного развития государства, так как за решениями лидера страны стоит будущее всей нации», - отметил он.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы Россия Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров