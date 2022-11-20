Казахстанцы голосуют на выборах Президента на территории пяти городов России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах Президента РК началось в воскресенье в 7:00 по местному времени на пяти участках на территории России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой избирательной комиссии №265 при посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, участок в Москве будет работать в здании посольства Казахстана с 7:00 до 20:00 по местному времени.

«Граждане Республики Казахстан могут проголосовать на четырех участках при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани», - сообщил председатель комиссии.

Одними из первых проявить гражданскую позицию пришли представители молодого поколения. Среди них студент 1-го курса Дипломатической академии МИД РФ Алишер Бисен.

«Для меня было важно проголосовать первым. Готовился к выборам, всю ночь не спал. Очень рад, для меня это очень волнительно, сообщу об этом своим родителям. Считаю, что проводимые в нашей стране внутри- и внешнеполитические реформы формируют прочный фундамент для дальнейшего успешного развития», - отметил он.

Также в числе первых избирателей на участке в Москве проголосовал студент 2-го курса Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Айжас Абылкасымов.

«Я пришел исполнить свой гражданский долг гражданина Казахстана. Считаю, что каждый избиратель должен сделать правильный выбор для дальнейшего успешного развития государства, так как за решениями лидера страны стоит будущее всей нации», - отметил он.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.



