Казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд на День столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления «О переносе дня отдыха в 2023 году». Согласно документу, на День столицы казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится в публикации.

Также в документе Минтруда отмечается, что согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, предусмотренные пунктом 5 статьи 84 Кодекса, Правительство РК вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Реализация проекта не потребует финансовых средств из государственного бюджета, а принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

То есть, при пятидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд: 6,7,8,9 июля. При шестидневной рабочей неделе граждане будут отдыхать 6,7 и 10 июля.

Публичное обсуждение продлится до 15 марта на портале Открытые НПА.



