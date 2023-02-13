Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции

    13 Февраля 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана организованы пункты приема помощи пострадавшим в Турции. Активные граждане, волонтеры ведут учет помощи, сортируют, упаковывают все собранные вещи. Затем автотранспортом доставляются в Посольства и Консульства Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    По состоянию на 13 февраля, в регионах собрано 150 тонн гуманитарной помощи (город Алматы – 4 тонны, Алматинская область – 68 тонн, Туркестанская область – 25 тонн, Шымкент – 50 тонн, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Улытауская области – 3 тонны), из них 75 тонн (Туркестанская область и город Шымкент) направлены в Турцию, также 32 млн тенге были собраны и перечислены непосредственно в Фонд AFAD.

    Также, казахстанцами отправлены 114 национальных юрт.

    Блогеры, предприниматели, волонтеры и общественники, журналисты и просто активные граждане, никто не остался в стороне.

    К примеру, если молодой предприниматель и блогер из Туркестана Асхат Нурлыбаев (@askhat_nurlybaev) и Павлодарский блогер Айдос Шайхислам (@kazakhstan_shaikhislam) активно ведут работу по сбору средств на страничках в Instagram, то волонтерами Жамбылской области собрано 17 фур помощи, которые планируется направить в консульство Алматы.

    В свою очередь большую работу организовали Национальная волонтерская сеть и Общество Красного Полумесяца Казахстана по сбору гуманитарной помощи.

    Волонтеры сообщают, что первый этап работы по оказанию помощи завершается.

    Вся работа ведется совместно с Посольством Турецкой Республики в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что первые юрты начали устанавливать казахстанцы в Кахраманмараше.

    Фото: t.me/aqparatqogam

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Благотворительность Турция Регионы Общество Волонтёрство МИОР Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Перизат Садуакас назначена зампредседателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
    Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров