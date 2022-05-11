11 Мая 2022 13:40

Казахстанцы активно скупают золото

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях геополитической неопределённости, а также волатильности финансовых рынков и курсов валют растёт спрос на альтернативные инструменты инвестирования. Одной из самых очевидных альтернатив нестабильным деньгам всегда было золото. В Казахстане, как и в целом в мире, наблюдается колоссальный рост спроса на этот вид вложения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Так, только за март 2022 года население РК выкупило 8,3 тыс. золотых слитков общим весом в 167,2 кг. Количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес - сразу в 3,5 раза. При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тыс. золотых слитков общим весом в три тонны.

В целом за прошлый год было куплено 32,3 тыс. мерных слитков общим весом в 1,1 тонны. Совокупный среднегодовой темп роста с 2017-го по 2021 год составляет 69%. Рынок мерных слитков охватывает все регионы Казахстана. При этом наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом в 10 г. Его доля в продажах с 2017 года по март 2022-го составляет 27% - 23,4 тыс. Далее следуют 20-граммовые -18,2 тыс. слитков (21%), 100-граммовые - 18 тыс. (20%), 5-граммовые - 16,8 тыс. (19%), 50-граммовые - 11,1 тыс. слитков (13%).

Напомним: начиная с 2017 года Национальный банк реализует населению сертифицированные мерные слитки аффинированного золота. Основная цель - предоставить казахстанцам дополнительный инвестиционный инструмент для сбережения и накопления средств.

Исторически золото считается стратегическим активом, что особенно актуально в кризисные периоды. Инвестиции в золото способны не только защитить от инфляции, но и приумножить капитал. К примеру, с начала 2016-го по 4 мая 2022 года цена на золото подскочила на существенные 76,4%: с 1 тыс. долл. США до почти 1900 долл. США за унцию.

Можно отметить следующие преимущества инвестиций в золотые слитки:

высокая ликвидность;

долгосрочность вложений;

защита от инфляции и экономических кризисов;

обратный выкуп с выплатой денег клиенту «день в день» (при сохранности и целостности защитной упаковки).

Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту в тот же день. С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12,37 тыс. мерных слитков общей массой в 303,3 кг, что составляет 14% от всего объёма реализации мерных слитков в РК.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Купить и продать обратно золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Одной из мер по развитию рынка инвестиционных монет и мерных слитков НБ РК на основе международного опыта может стать внедрение цифрового актива на примере Пертского монетного двора Австралии. Пользователи смогут на онлайн-платформе покупать и продавать сертификаты о приобретении инвестиционных инструментов Национального банка. В то же время физически инвестиционные инструменты будут находиться в специальном хранилище под гарантией НБ РК.

Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всём мире.

К примеру, в 2021 году покупки в секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ — 48%, в Канаде — 41%, во Франции — 31%, в Великобритании — 16%.