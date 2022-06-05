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    Казахстанцы активно принимают участие в референдуме на территории Турции

    5 Июня 2022, 18:00

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Голосование по поправкам в Конституцию Республики Казахстан проходит в Турции на трех участках в городах Анкара, Стамбул и Анталья, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как и в Казахстане, более чем в 50 странах мира открыто 65 участков для референдума. Три из них находятся в Турции. В том числе избирательные участки №286, 255 и 296, которые работают при дипломатических представительствах с раннего утра и продолжат свою деятельность до 20:00 по местному времени.

    На участках наблюдается активное участие избирателей. Большинство казахстанцев в Турции составляют студенты, которые получают образование в турецких вузах, представители дипломатических миссий и международных организаций, а также туристы. Для тех, кто находится здесь на лечении и по состоянию здоровья не смогут посетить избирательные участки, предусмотрены специальные группы с мобильными урнами, которые готовы выехать в любое медицинское учреждение страны.

    Также среди участников в референдуме имеются и те, кто проявляет свою гражданскую позицию впервые. Одна из них ученица турецкой школы Бегайым Алиева.

    «Мне исполнилось 18 лет, и я впервые участвую в подобном мероприятии. Я осознаю, что этот день важен для нашей страны и поэтому для меня это было волнительно», - сказала Б.Алиева.

    По данным Посольства Казахстана в Турции, общее число граждан, зарегистрированных для участия в референдуме, составляет около 800 человек.

    Разница во времени между Казахстаном и Турцией составляет 3 часа, в связи с чем итоговые результаты будут известны в 23:00 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Общество Референдум
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