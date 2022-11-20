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    Казахстанцы активно голосуют на выборах Президента РК в Москве

    20 Ноября 2022, 17:48

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана, которые находятся на территории России, демонстрируют повышенный интерес к голосованию на выборах Президента РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательный участок в посольстве Казахстана в столице России с самого утра активно прибывают соотечественники, желающие внести вклад в будущее своей страны: это казахстанские дипломаты, сотрудники международных организаций, предприниматели и учащиеся московских вузов. Многие пришли на выборы семьями, с детьми.

    Свой выбор на избирательном участке в посольстве Казахстана пришел сделать курсант 3-го курса Военного университета Минобороны РФ Дамир Айдосулы.

    «Несмотря на то, что находимся за пределами своей страны, мы сегодня пришли проголосовать и сделать правильный выбор, исполнить свой гражданский долг. Участием в выборах мы закладываем определяющий вектор развития нашего будущего. Выбирая лидера страны, мы создаем основу для будущих изменений и выбора своего национального пути», - сказал казахстанский курсант.

    Побывавшая на избирательном участке многодетная мама Зухра Ахатаева, считает, что выборы - важное событие для всех казахстанцев.

    «Сегодня для нашей страны очень важный и ответственный день. Наша семья старается никогда не пропускать такие мероприятия. Считаем очень важным отдать свой гражданский долг. Очень радует, что здесь присутствует много соотечественников, которые активно участвуют в волеизъявлении. Хотела бы также отметить высокий уровень организации голосования на участке в посольстве», - сказала Зухра Ахатаева.

    Ранее сообщалось, что с утра избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открыли свои двери для голосующих.

    По состоянию на 13 часов по времени Москвы предварительная явка на выборах составляет 25%.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы Россия Президентские выборы - 2022
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