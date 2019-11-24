Казахстанcкие мастера создали костюмы для оперы «Трубадур» в Италии

ГЕНУЯ. КАЗИНФОРМ – Оперный и балетный сезон 2019-2020 года театра Карло Феличе в итальянской Генуе открылся с участием казахстанских художников, сообщает МИА «Казинформ».

В октябре 1991 года с постановки «Трубадур» начался первый сезон в новом театре Карло Феличе, который открыл свои двери после полной реставрации. Сегодня для генуэзской публики «Трубадур» является символом возрождения.

Спустя 28 лет третья глава популярной Трилогии Вердианы (Травиата, Риголетто, Трубадур) становится ещё краше благодаря участию наших соотечественников, вошедших в топ-50 лучших художников Казахстана по версии Казахского научно-исследовательского института культуры.

«Нашей главной целью было передать дух, атмосферу самого либретто, оперы. В первую очередь мы хотели прочувствовать и передать то, что композитор Верди хотел сказать в своём произведении. Буквально в октябре у нас была опера «Дон Карлос», тоже Верди. Эта работа просто плавно перетекла в «Трубадур». Поэтому мы даже не успели выйти из состояния оперы Верди», - отметил сценограф и художник по костюмам Софья Тасмагамбетова.

Для Софьи это первая постановка в Италии. Художница призналась, что очень рада быть в Генуе. Она отметила, что сложность подготовительного процесса зависит от режиссёра. В данной постановке приняла участие Марина Бьянки, которая хорошо знакома практически со всеми постановками Верди, поэтому работать было легко.

«В театре есть специальное оборудование – поворотный круг. На нём стоит декорация, и эта декорация вращается на протяжении всего спектакля. Смена декораций происходит на глазах у зрителя, что очень актуально именно для этой оперы, поскольку невозможно сделать паузу. Для неё просто нет музыки. По этой причине мы выбрали именно такой приём», - поделился секретами сценограф и художник по костюмам Павел Драгунов.

Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов уже давно создали свой творческий тандем и делают полную сценографию спектаклей, начиная от декораций, заканчивая костюмами. Павел создает мужские костюмы, Софья - женские. После знакомства с содержанием произведения сценографы приступают к выполнению эскизов, декораций, реквизита, бутафории, костюмов, рисуют детали и аксессуары для каждого персонажа в отдельности.

«Сцена была просто невероятная. Вращение конструкции, всё оборудование и смена света, сама опера, музыка – просто невероятные. Мне действительно понравилось», - признаётся зритель Карло Барбиери после спектакля.

Постановка «Трубадура» собрала полный зал «Карло Феличе» - главного оперного театра в Генуе. «Театр Карло Феличе» - крупнейший оперный театр Италии, принимающий как оперные, так и балетные постановки и масштабные концерты. Первый камень здания был заложен в марте 1826 года.