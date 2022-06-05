Казахстанцев ждут большие изменения – Президент о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев ждут большие изменения, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впереди очень большая работа, нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем, внести изменения в законодательство. В частности, в законодательство, которое касается партии, Парламента. Думаю, наш Парламент с честью справится с этой работой», - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в общественной жизни нашей страны.

«По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое звучание. Омбудсмен может обращаться в Конституционный суд, а этот орган тоже новый для нас», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства проголосовал на референдуме.