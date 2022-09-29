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    Казахстанцев завлекали на фейковую платформу для повышения доходов граждан

    29 Сентября 2022, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется рекламное объявление о том, что Halyk Bank анонсировал старт работы некой платформы для повышения дохода граждан, и якобы за три дня с ее помощью люди могут получить до миллиона тенге. В службе поддержки клиентов банка опровергли эту информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    «Это мошенники. Мошенники могут представляться сотрудниками различных банков. Будьте всегда бдительны, не проходите по неизвестным ссылкам и не указывайте данные карты, СМС-коды и прочую конфиденциальную информацию», — говорится в сообщении службы поддержки клиентов банка.

    На официальном сайте банка также нет никаких упоминаний о платформе, позволяющей получать по миллиону тенге каждые три дня.

    Это не первый раз, когда мошенники используют название Halyk Bank в своих целях. Ранее злоумышленники рассылали фейки о призывах инвестировать в банк и проходить опросы за вознаграждение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Мошенничество Фейки
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