Казахстанцев в РФ обяжут подтверждать отсутствие наркозависимости и ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в России.

Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).

Также казахстанцам необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.

В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.

Это связано с внесенными Госдумой России от 01.07.2021 г. изменениями в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

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