Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанцев в РФ обяжут подтверждать отсутствие наркозависимости и ВИЧ

    24 Ноября 2021, 23:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в России.

    Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).

    Также казахстанцам необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.

    В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

    После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

    В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.

    Это связано с внесенными Госдумой России от 01.07.2021 г. изменениями в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

    Полный текст документа доступен по ссылке .


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай