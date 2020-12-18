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    Казахстанцев среди задержанных в Испании по делу о «русской мафии» нет – МИД РК

    18 Декабря 2020, 22:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев среди задержанных в Испании по делу о «русской мафии» нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

    «Отправили запрос испанской стороне по данному делу. Согласно их официальной информации, среди задержанных нет граждан Казахстана», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

    Напомним, полиция Испании задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии». 17 декабря 2020 года МИД РК сообщал, что среди них есть и гражданин Казахстана.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    МИД РК Происшествия Испания Общество
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