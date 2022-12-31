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    Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в ресторане Турции нет - МИД

    31 Декабря 2022, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в ресторане Турции нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию корреспонденту Казинформа подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК. В ведомстве отметили, что это последние данные на этот момент.

    По данным телекомпании TRT, взрыв произошел на кухне заведения в районе 15:30 по местному времени при замене баллонов. Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.

    Губернатор провинции Хусейн Аксой сообщил, что «есть первое заявление работника о том, что из баллона шел запах. Пока другой работник менял баллон, он сам выводил людей, и через короткое время произошел взрыв». Семь человек погибли, пять получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции.

    Фото: twitter.com/sahmettinyuksel

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Происшествия Турция
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