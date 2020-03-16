Казахстанцев просят сообщать о фактах необоснованного повышения цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства просят каахстанцев сообщать о фактах необоснованного повышения цен на продукты в торговых объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть инструменты, через которые Министерство торговли и интеграции, Министерство сельского хозяйства могут контролировать цены, чтобы они резко не подскочили», - сказал глава ведомства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр также заверил, что пустых полок в магазинах нет.

«Пустых полок у нас нет, мы писали, что у нас есть колл-центр, каждый казахстанец может в этот колл-центр позвонить и сообщить о высоких ценах. Сразу же мы это проверяем», - подчеркнул Сапархан Омаров.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз ведет постоянный мониторинг по основным видам продтоваров.