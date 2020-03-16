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    Казахстанцев просят сообщать о фактах необоснованного повышения цен на продукты питания

    16 Марта 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства просят каахстанцев сообщать о фактах необоснованного повышения цен на продукты в торговых объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть инструменты, через которые Министерство торговли и интеграции, Министерство сельского хозяйства могут контролировать цены, чтобы они резко не подскочили», - сказал глава ведомства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр также заверил, что пустых полок в магазинах нет.

    «Пустых полок у нас нет, мы писали, что у нас есть колл-центр, каждый казахстанец может в этот колл-центр позвонить и сообщить о высоких ценах. Сразу же мы это проверяем», - подчеркнул Сапархан Омаров.

    Ранее сообщалось, что Минсельхоз ведет постоянный мониторинг по основным видам продтоваров.

    Автор:

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство Общество
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