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    Казахстанцев просят не ездить в гости в дни Курбан айта

    29 Июля 2020, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо отмечать Курбан айт с соблюдением всех санитарных норм. Об этом заявил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат кажы Агыбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо Курбан айт отмечать с соблюдением всех санитарных норм. То есть, в этот день надо воздержаться от приглашения домой гостей, самим также надо воздержаться от выездов в гости. Ислам является религией, которая ставит во главу угла защиту жизни и здоровья людей. То есть, защита жизни человека равна защите жизни всего человечества. Да, конечно, согласно традиции в Курбан айт мы идем друг к другу в гости. Однако, исходя из сегодняшних реалий, необходимо пока воздержатся от поездок в гости», - сказал Ершат кажы Агыбайулы в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По его словам, этот священный праздник сегодня лучше отмечать в кругу своих близких, дома.

    «Особенность нынешнего Курбан айта заключается в том, чтобы по возможности ограничить передвижения людей, перевести многие вещи в онлайн-режим. Будет правильным, если каждый гражданин встретит этот праздник в кругу своей семьи. Вместе с тем, в этом году ограничения коснулись и Хаджа. Все это делается в целях безопасности людей. Конечно, этот праздник призывает к совершению благих дел. Для этого карантин не является преградой», - добавил Ершат кажы Агыбайулы.

    Духовный лидер также высказался об обряде принесения в жертву животного и чтении намаза.

    «Все эти религиозные традиции лучше выполнять с соблюдением санитарных норм, в онлайн-формате. Для тех, кто желает совершить жертвоприношение, работает сайт QQurban2020.kz, - проинформировал он.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия
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