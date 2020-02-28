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    Казахстанцев призывают воздержаться от распространения противоправной информации и участия в незаконных акциях

    28 Февраля 2020, 22:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура призывает граждан доверять только официальным данным государственных органов, воздержаться от распространения противоправной информации и от участия в незаконных публичных акциях.

    МИА «Казинформ» публикует текст обращения заместителя Генерального прокурора РК Дембаева Б.Б.

    В социальных сетях распространяются призывы к проведению незаконных акций протеста.

    При этом размещается недостоверная информация, в том числе с признаками возбуждения социальной и национальной розни и вражды.

    Напоминаем, что организация и участие в незаконных публичных мероприятиях влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

    В случае причинения данными действиями существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства предусмотрена ответственность по статье 400 Уголовного кодекса.

    Обращаем внимание на то, что публичные призывы к возбуждению социальной и национальной розни, распространение заведомо ложной информации запрещены законом и такие деяния преследуются в уголовном порядке (статьи 174 и 274 УК).

    В этой связи, для обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека, Генеральная прокуратура призывает граждан доверять только официальным данным государственных органов, воздержаться от распространения противоправной информации и от участия в незаконных публичных акциях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура Общество
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