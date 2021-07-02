Казахстанцев призывают не вкладываться в финансовые пирамиды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основатель инвестиционной финтехплатформы «Proportunity Management Company» Арман Баев рассказал о механизме доходности в коммерческую недвижимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня такое постпандемическое время, когда люди начинают задумываться о семейном капитале, куда вложить деньги, что с ними делать в целом. Мы стали свидетелями появления всякого рода больших пирамид, которые в Казахстане до сих почему-то процветают. Я до сих пор не пойму этот феномен, почему люди туда вкладываются, почему не проверяют информацию, почему доверяют свои кровно нажитые деньги, могут дать и в итоге потерять. И это очень печально. Поэтому, основывая такой вид бизнеса, как краундфандинговую компанию, мы для себя ставили большие цели, чтобы дать нашим людям возможность заработать. И заработать не посредством каких-то акций, которые в принципе ничем не гарантированы – это больше лотерея, где нужно проводить анализ. И не все наши ребята компетентны в этом вопросе. Поэтому мы подумали, а почему бы не создать такую возможность в недвижимости, чтобы каждый мог инвестировать в нее», - сказал Арман Баев на брифинге по обсуждению перспектив совершенствования финансовых инструментов и гарантий вкладов казахстанцев в МФЦА.

По его словам, в последние десятилетия развивается такой хороший феномен, как краудфинансы.

«То есть, это когда люди вместе вкладываются куда-то, вместе инвестируют куда-то или делают что-то вместе. Все знаем традиционные банковские инструменты – это банковские депозиты и многое другое. В Казахстане мы создали первую краундфандинговую платформу по инвестированию в недвижимость. Мы дали возможность инвестировать людям от 1 кв. метра. Теперь не нужно инвестировать в большое коммерческое помещение – достаточно всего лишь купить один кв. метр, стать его владельцем юридически и зарабатывать на арендном доходе», - отметил спикер.

«При этом, благодаря возможностям Международного финансового центра «Астана», правильному менеджменту и грамотному распределению рисков, доходность с коммерческих помещений увеличена больше, чем депозиты в несколько пойнтов, грубо говоря, 13%, 14% и выше процентов годовых», - заключил А. Баев.