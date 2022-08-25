Казахстанцев призвали своевременно запасаться углем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что в прошлом году несвоевременный закуп и большой спрос стали основными причинами ажиотажа вокруг продажи угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, за семь месяцев текущего года населению и бюджетным организациям отгружено 4,5 млн тонн угля, что на 10% выше.

«Как известно, в прошлом году из-за раннего похолодания в местах реализации угля в некоторых регионах образовались большие очереди на покупку угля, что стало причиной ажиотажа среди населения. В этом году мы не хотим к этому возвращаться. Основные причины проанализировали, и ими явились несвоевременный закуп и создание запасов в регионах, в том числе у населения. К сожалению, никто не ожидал, что холода наступят рано. Вторая причина - пиковый спрос», - сказал Ильяс Оспанов.

Он проинформировал, что в части организации заблаговременного обеспечения углем подготовка на предстоящий отопительный период (2022-2023 гг.) началась уже в марте.

«Министерство совместно с регионами разработало Дорожную карту, которая предусматривает заблаговременный закуп, работу с населением, создание запасов, работу с акиматами. В этой Дорожной карте также участвует КТЖ, разрезы (угольные - прим. ред.). Я призываю все население закупаться и создавать запасы угля до похолодания», - заявил председатель Комитета.