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    Казахстанцев призвали своевременно запасаться углем

    25 Августа 2022 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что в прошлом году несвоевременный закуп и большой спрос стали основными причинами ажиотажа вокруг продажи угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, за семь месяцев текущего года населению и бюджетным организациям отгружено 4,5 млн тонн угля, что на 10% выше.

    «Как известно, в прошлом году из-за раннего похолодания в местах реализации угля в некоторых регионах образовались большие очереди на покупку угля, что стало причиной ажиотажа среди населения. В этом году мы не хотим к этому возвращаться. Основные причины проанализировали, и ими явились несвоевременный закуп и создание запасов в регионах, в том числе у населения. К сожалению, никто не ожидал, что холода наступят рано. Вторая причина - пиковый спрос», - сказал Ильяс Оспанов.

    Он проинформировал, что в части организации заблаговременного обеспечения углем подготовка на предстоящий отопительный период (2022-2023 гг.) началась уже в марте.

    «Министерство совместно с регионами разработало Дорожную карту, которая предусматривает заблаговременный закуп, работу с населением, создание запасов, работу с акиматами. В этой Дорожной карте также участвует КТЖ, разрезы (угольные - прим. ред.). Я призываю все население закупаться и создавать запасы угля до похолодания», - заявил председатель Комитета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Общество МИИР РК
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