Казахстанцев призвали провести Қадір түнi дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к верующим с призывом провести Қадір түнi у себя дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ДУМК.

«Уважаемые верующие!

Как вы видите, несмотря на отмену чрезвычайного положения в нашей стране, угроза инфекционного заболевания полностью не устранена. Это означает, что нужно выполнять требования карантинного режима, придавать особое значение мерам безопасности.

Духовное управление мусульман Казахстана, основываясь на приказе Главного санитарного врача касательно сохранения требований карантинного периода и учитывая текущую ситуацию, оставляет в силе временные ограничения, касающиеся общих ежедневных, пятничных и таравих намаза.

Это сделано в соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мы в дальнейшем дополнительно сообщим о сроках проведения общих намазов.

Уважаемое общество!

В этом году священная Қадір түнi приходится на ночь с 19 на 20 мая. 19 мая мечеть будет работать с 7 часов утра до 20 часов вечера. Напоминаем всем, что Ночь Предопределения нужно провести дома. Просим соблюдать порядок. Это решение принято для обеспечения безопасности здоровью и жизни наших близких. Мы уверены, что вы с пониманием воспримете это обращение, и будете соблюдать требования карантина.

Уважаемые соотечественники!

Духовное управление мусульман Казахстана в Қадір түнi будет проводить молитвы, проповеди и лекции в онлайн-режиме. Есть возможность участвовать во всем этом в онлайн-режиме, находясь у себя дома.

В этой связи призываем все сообщество в священную Ночь Предопределения помолиться за наших земляков, пострадавших от наводнения в Туркестанской области.

Да избавит Всевышний Создатель землю от заразной болезни. Аминь!» – говорится в обращении.



