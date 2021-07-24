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    Казахстанцев призвали поддержать спортсменов на Олимпиаде

    24 Июля 2021, 22:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков обратился к казахстанцам поддержать спортсменов на Олимпийских играх в Токио, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень важным аспектом является поддержка казахстанцев. При пустых трибунах здесь сложно чувствовать эмоции, которые передаются. Хочу обратиться к пользователям Сети, СМИ, поддержать наших спортсменов и продолжать это делать. На сегодня - это главная задача, которую мы можем реализовать, чтобы спортсмены чувствовали себя уверенно на этих соревнованиях», - отметил Андрей Крюков.

    По его словам, слабых соперников на Олимпиаде нет.

    «Все команды готовы, все спортсмены в отличной форме. Команда продолжает выступление в отличной форме и расположении духа. Хочу пожелать всем любителям спорта, чтобы было хорошее здоровье, берегите себя и болейте за наших», - обратился он.

    Напомним, сегодня в Токио Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато и завоевал «бронзу». По словам Елдоса, он боролся за «золото».

    Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония
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