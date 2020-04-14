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    Казахстанцев призвали не проводить ифтар в общественных местах

    14 Апреля 2020, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время священного месяца Рамазан коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Об этом заявил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в ходе брифинга на телеканале «Хабар24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения, а также с целью профилактики распространения пандемии во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома, в кругу семьи. Только в изоляции мы победим пандемию», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

    Духовный лидер мусульман Казахстана в целях профилактики распространения инфекции призвал приостановить проведение ифтаров в мечетях, столовых и других общественных местах. Во время карантина было рекомендован провести ифтар дома, в кругу семьи. а также не собираться в общественных местах (кафе, рестораны и др.).

    «В нынешнем положении, для организации разговения другим мусульманам рекомендуется: заказать еду в ресторанах с доставкой на дом постящимся близким и знакомым; раздавать необходимые продукты малоимущим и нуждающимся семьям; затраты для предполагаемого ифтара раздать нуждающимся в виде денежной помощи», - добавил Наурызбай кажы Таганулы.

    По его словам, для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих был открыт call-center по номеру 33-30-30.

    «В центр можно дозвониться, набрав код города Нур-Султан. Квалифицированные специалисты нашего управления отвечают на вопросы на казахском и русском языках в течение суток», - пояснил Верховный муфтий.

    Ранее была названа дата начала священного месяца Рамазан в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество
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