Казахстанцев призвали не проводить ифтар в общественных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время священного месяца Рамазан коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Об этом заявил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в ходе брифинга на телеканале «Хабар24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения, а также с целью профилактики распространения пандемии во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома, в кругу семьи. Только в изоляции мы победим пандемию», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Духовный лидер мусульман Казахстана в целях профилактики распространения инфекции призвал приостановить проведение ифтаров в мечетях, столовых и других общественных местах. Во время карантина было рекомендован провести ифтар дома, в кругу семьи. а также не собираться в общественных местах (кафе, рестораны и др.).

«В нынешнем положении, для организации разговения другим мусульманам рекомендуется: заказать еду в ресторанах с доставкой на дом постящимся близким и знакомым; раздавать необходимые продукты малоимущим и нуждающимся семьям; затраты для предполагаемого ифтара раздать нуждающимся в виде денежной помощи», - добавил Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих был открыт call-center по номеру 33-30-30.

«В центр можно дозвониться, набрав код города Нур-Султан. Квалифицированные специалисты нашего управления отвечают на вопросы на казахском и русском языках в течение суток», - пояснил Верховный муфтий.

Ранее была названа дата начала священного месяца Рамазан в Казахстане.



