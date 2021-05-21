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Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра

21 Мая 2021 13:03
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Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин обратился к казахстанцам по поводу детской смертности в отопительный период. В Казахстане всего на пожарах в текущем году погибли 29 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особо вызывает озабоченность детская смертность в отопительный период. Из-за принятых карантинных мер, в частности ограничения деятельности детских садов и школьных учреждений, основная доля детей в период пандемии находилась дома, и как часто без присмотра родителей или взрослых. В этом году трагедии с групповой детской смертностью были зарегистрированы в городах Нур-Султане, Жанатасе и в Туркестанской области, где погибли от 2-х и до 5-ти детей», - рассказал Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением.

Он отметил, что во всех случаях, указанные семьи не относились к категории социально-уязвимых.

По данным министра, всего при пожарах в текущем году погибли 29 детей, из них 13 находились без присмотра непосредственно родителей.

«Мы призываем всех наших граждан не оставлять детей без присмотра. Соответственно, эта мера предусматривает и уголовную ответственность. Понимая ту трагедию, которая происходят в семьях, необходимо на этих трагедиях делать выводы и другим нашим гражданам», - обратился к казахстанцам глава МЧС.

Как ранее рассказал министр по чрезвычайным ситуациям, в период отопительного сезона в стране наблюдается рост пожаров в домах. При этом количество погибших при пожарах увеличилось на на 24% - до 276 человек.


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#Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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