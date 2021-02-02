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    Казахстанцев призвали копить деньги на детских депозитах

    2 Февраля 2021, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Детский депозит – очень защищенный инструмент вложения в будущее своих детей. Таким мнением поделилась председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если ребенок несовершеннолетний, он не сможет использовать пенсионные накопления. Есть смысл открыть детский депозит. У нас в «Отбасы банке» есть больше 180 тысяч детских депозитов. Есть специальная тарифная программа, которая называется «Арнау депозит». Если вы копите больше 7-8 лет, у вас будет специальный тариф, ставка по займу, а потом три процента годовых», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

    Она отметила, что детские депозиты очень тяжело снимаются.

    «Там нужно разрешение органов опеки и так далее. Поэтому - это очень защищенный инструмент вложения в будущее своих детей. Призываю всех копить», - добавила Л. Ибрагимова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Экономика Общество
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